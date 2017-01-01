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Рестораны
Русская кухня
BeerFest«BeerFest» - разливное пиво изготавливают и отпускают непосредственно в стенах этого заведения.
Café МэсиРесторан японской и русской кухни с быстрой доставкой.
ЕвразияРусский ресторан с живой музыкой в северной части Паттайи.
Случайные рестораны
Moonlight RestaurantЭлитный и красивый европейский ресторан в Паттайе в районе Джомтьена.
Tulip House
Tulip House это голландский ресторан расположенный на открытой террасе на пляже Джомтьен. В ресторане готовят блюда голландской, тайской и индонезийской кухни.