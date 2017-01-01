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Все развлечения Паттайи

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Рестораны

Русская кухня

BeerFest

«BeerFest» - разливное пиво изготавливают и отпускают непосредственно в стенах этого заведения.

Café Мэси

Ресторан японской и русской кухни с быстрой доставкой.

Евразия

Русский ресторан с живой музыкой в северной части Паттайи.
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Случайные рестораны

Итальянская Кухня

Moonlight Restaurant

Элитный и красивый европейский ресторан в Паттайе в районе Джомтьена.
Индонезийская

Tulip House

Tulip House это голландский ресторан расположенный на открытой террасе на пляже Джомтьен.  В ресторане готовят блюда голландской, тайской и индонезийской кухни.
Грузинская

Кувшин

Ресторан грузинской кухни, который расположен в прекрасном саду на севере Паттайи.
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Фото Паттайи с Flickr

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