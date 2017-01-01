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Рестораны
Русская кухня
Волна «Караоке-Бар» РесторанУютный русский караоке-ресторан у моря в районе пирса Бали Хай
Café МэсиРесторан японской и русской кухни с быстрой доставкой.
Pao BarPao Bar - бар для любителей тяжелого рока и байков, а также для их друзей и подруг.
Случайные рестораны
Somsiri GardenSomsiri Garden, располагается на Пратамнаке, сои 4. Для дополнительной информации контактировать кхун Somsiri 0899396991
Harat’s Irish Pub-паб закрытПервый Harat's Pub в Таиланде. Это уже 47 паб из федеральной сети пабов по всей России.
Cape Dara
Cape Dara это 26-этажный пятизвездочный отель на берегу моря. В отеле имеется свой собственный пляж, бары и рестораны, спа-салоны и высокотехнологичный караоке-зал.