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Русская кухня
Harat’s Irish Pub-паб закрытПервый Harat's Pub в Таиланде. Это уже 47 паб из федеральной сети пабов по всей России.
Thai LoungeThai Lounge - одно из лучших мест для релакса в Паттайе. Бар Thai Lounge расположен в оазисе на территории торгового центра The Village на пересечении улиц Сукумвит (Sukhumvit Rd.) и Чаяпрык (Chaiyphruek).
Таверна 8 Подков
Таверна «8 подков»- это русский ресторан, который выглядит как уютный домик под черепичной крышей, в котором царит атмосфера средневековой таверны.