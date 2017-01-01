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Рестораны

Русская кухня

Волна «Караоке-Бар» Ресторан

Уютный русский караоке-ресторан у моря в районе пирса Бали Хай

Café Мэси

Ресторан японской и русской кухни с быстрой доставкой.

Pao Bar

Pao Bar - бар для любителей тяжелого рока и байков, а также для их друзей и подруг.
Все рестораны с русской кухней

Случайные рестораны

Американская Кухня

Somsiri Garden

Somsiri Garden, располагается на Пратамнаке, сои 4. Для дополнительной информации контактировать кхун Somsiri 0899396991
В основном напитки

Harat’s Irish Pub-паб закрыт

Первый Harat's Pub в Таиланде. Это уже 47 паб из федеральной сети пабов по всей России.
Китайская Кухня

Cape Dara

Cape Dara это 26-этажный пятизвездочный отель на берегу моря. В отеле имеется свой собственный пляж, бары и рестораны, спа-салоны и высокотехнологичный караоке-зал.
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Фото Паттайи с Flickr

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