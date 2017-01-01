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Рестораны

Русская кухня

Ресторан Армения

Ресторан "Армения" - ресторан армянской и русской кухни. Находится в северной части города.

Karaoke LIVE

Ресторан недалеко от Централ-Фестиваль

Узбекистан Лаззати (вторая улица)

Лаззати - ресторан узбекской и русской кухни в Паттайе.
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Случайные рестораны

Голландская Кухня

Tulip House

Tulip House это голландский ресторан расположенный на открытой террасе на пляже Джомтьен.  В ресторане готовят блюда голландской, тайской и индонезийской кухни.
Выпечка

Dusit Thani

Dusit Thani - это роскошный отель на берегу Сиамского залива. На территории отеля имеется несколько хороших баров и ресторанов с видом на море и живой музыкой.
Бразильская Кухня

Zico’s Brazilian Grill & Bar

Zico’s Bar это бразильский гриль-ресторан, в котором подается огромный выбор блюд на шампурах из мяса, морепродуктов, фруктов и овощей. А также экзотические блюда бразильской кухни, яркие коктейли, изысканные вина, отличная музыка и захватывающие латиноамериканские танцы.
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