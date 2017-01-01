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Рестораны
Русская кухня
Ресторан АрменияРесторан "Армения" - ресторан армянской и русской кухни. Находится в северной части города.
Karaoke LIVEРесторан недалеко от Централ-Фестиваль
Узбекистан Лаззати (вторая улица)Лаззати - ресторан узбекской и русской кухни в Паттайе.
Случайные рестораны
Tulip House
Tulip House это голландский ресторан расположенный на открытой террасе на пляже Джомтьен. В ресторане готовят блюда голландской, тайской и индонезийской кухни.
Dusit ThaniDusit Thani - это роскошный отель на берегу Сиамского залива. На территории отеля имеется несколько хороших баров и ресторанов с видом на море и живой музыкой.
Zico’s Brazilian Grill & Bar
Zico’s Bar это бразильский гриль-ресторан, в котором подается огромный выбор блюд на шампурах из мяса, морепродуктов, фруктов и овощей. А также экзотические блюда бразильской кухни, яркие коктейли, изысканные вина, отличная музыка и захватывающие латиноамериканские танцы.