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Рестораны

Русская кухня

Harat’s Irish Pub-паб закрыт

Первый Harat's Pub в Таиланде. Это уже 47 паб из федеральной сети пабов по всей России.

Thai Lounge

Thai Lounge - одно из лучших мест для релакса в Паттайе. Бар Thai Lounge расположен в оазисе на территории торгового центра The Village на пересечении улиц Сукумвит (Sukhumvit Rd.) и Чаяпрык (Chaiyphruek).

Таверна 8 Подков

Таверна «8 подков»- это русский ресторан, который выглядит как уютный домик под черепичной крышей, в котором царит атмосфера средневековой таверны.
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Случайные рестораны

Ирландская Кухня

Somsiri Garden

Somsiri Garden, располагается на Пратамнаке, сои 4. Для дополнительной информации контактировать кхун Somsiri 0899396991
Африканская

The Patio

The Patio - молодой уютный бар-ресторан, с кухней различных стран мира. Расположен в 5 минутах ходьбы от дельфинов, рядом с BigC
Индийская Кухня

Karaoke LIVE

Ресторан недалеко от Централ-Фестиваль
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