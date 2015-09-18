С 23 по 25 октября на территории Thai Polo Equestrian Club пройдет один из этапов кубка мира по конкуру (FEI World Cup Jumping SEA League #2 , 2015 ). С расписанием мероприятия можно ознакомиться здесь.







Конкур является одной из самых зрелищных дисциплин конного спорта, где всаднику и его лошади приходится преодолевать различные препятствия.

Посещение мероприятия также будет приятна, поскольку оно находиться за городом на природе. А после просмотра соревнований можно будет продолжить общение с лошадьми заехав на ферму Horseshoe Point.