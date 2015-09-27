С 26 сентября по 3 октября, в Паттайе пройдет Чемпионат Азии по Настольному Теннису (Table Tennis Asian Championship 2015). Соревнования будут проходить на территории Indoor Stadium (Eastern National Sports Training Center).







Этот чемпионат является самым главным соревнованием у азиатских теннисистов. На соревнованиях будут выступать мировые звезды, действующие чемпионы мира и олимпийских игр. Всего будет более 300 участников из 37 стран. Для организации этого турнира было потрачено около 1 миллиона долларов.

Соревнования будут проходить по новой модели, в которой будет скомбинирован спортивный и развлекательный момент. Зрители будут полностью поглощены игрой и наслаждаться чудесным световым и звуковым шоу во время матча.

На соревнованиях будут следующие дисциплины:

Мужские командные соревнования

Женские командные соревнования

Мужчины. Личное первенство.

Женщины. Личное первенство.

Пары. Мужчины.

Пары. Женщины.

Смешанные пары.

Если вы собираетесь посетить турнир, то пожалуйста ознакомьтесь с расписанием. Каждый день начало в разное время. С расписанием игр можно ознакомиться по следующей ссылке.

Стоимость билетов 100 батов за один день игр. VIP места 500 батов.