16 и 17 октября в аквапарке Amazone Cartoon Network пройдет Чемпионат Азии по Флоубордингу (Asia Flow Tour Grand Finals 2015). Победители этого чемпионата позже примут участия на Чемпионате Мира.







Флоубординг это новый и набирающий популярность водный вид спорта, в котором участники соревнуются в умении управлять доской скользя по искусственно подаваемой волне. Техника управления доской объединяет в себе элементы серфинга, скимбординга, бодибординга, сноубординга, а также позволяет выолнять трюки скейтбордистов. Сам вид спорта является достаточно безопасным в отличие от своих аналогов, но в то же время флоубординг ничуть не менее зрелищный и красивый вид спорта.

Подробно с расписанием турнира можно ознакомиться на официальной странице соревнование здесь.

NON-STOP AFTER PARTY «POLYNESIAN SURF PARTY» from CNAmazone on Vimeo.