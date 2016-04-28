

25 июня у отеля Saisawan Beach Resort пройдет во второй раз первый фестиваль танцевальной музыки на пляже в Паттайе Warp — Lost on Jupiter. На фестивале будут выступать звезды мировой электронной сцены.

Для всех варперов (посетителей фестиваля) будет осуществлен бесплатный трансфер к месту события, а также возвращение на After Party в ночной клуб Pier, который находиться на Walking Street. На мероприятие допускаются только лица от 18 лет, на входе будут проверяться ID и паспорта.

До 3 мая билет стоит 1600 батов, после — 1900, на входе билет будет стоить 2200 батов, также будут доступны VIP билеты по цене в 3000 батов. Билет можно приобрести на сайте Ticketmelon